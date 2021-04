Rutte heeft ‘meeste buikpijn over de terrassen’

Demissionair premier Mark Rutte heeft ‘de meeste buikpijn’ over de risico’s die de heropening van de terrassen volgende week met zich meebrengt. Dat is ook de reden dat de de openingstijden beperkt zijn en de horeca aan strenge voorwaarden moet voldoen, zegt hij tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het kabinet gaat ervan uit dat de heropening van de terrassen vanaf 28 april tot veel meer verplaatsingen van mensen zal leiden. Om dat binnen de perken te houden is gekozen voor openstelling alleen tussen 12.00 en 18.00 uur. ‘Omdat we het heel spannend vinden wat we doen.’

Veel partijen hebben vragen over die sluitingstijd. ‘Ik snap dat je niet wil dat mensen om 22.00 uur nog aan het bier zitten”, aldus VVD-Kamerlid Sophie Hermans. ‘Maar waarom kan ‘s morgens een kopje koffie met appeltaart niet?’ D66’er Jan Paternotte oppert om 20.00 uur aan te houden, het tijdstip waarop ook de alcoholverkoop in winkels moet stoppen.

Averechts

Onder anderen PVV-leider Geert Wilders stelt dat de vroege sluiting juist averechts zal werken, omdat mensen dan alsnog bij elkaar thuis gaan borrelen. ‘Binnen, ongecontroleerd. Dat leidt eerder tot meer dan minder besmettingen.’

Maar daar gaat Rutte niet in mee. Mensen gaan volgens hem niet de hele dag op een terras zitten. Ruimere openingstijden leiden er dan ook toe dat meer mensen gaan en daarmee tot meer bewegingen, aldus de premier. Hij zegde wel toe te kijken of de terrastijden bij de tweede stap versoepelingen verruimd kunnen worden. Die is op zijn vroegst op 11 mei.

Onvoldoende

Rutte vindt verder dat burgemeesters strenger moeten worden op terrassen en winkels waar het niet goed gaat. Afgelopen zomer is volgens hem onvoldoende opgetreden op plekken waar het te druk was. Wat hem betreft moet sneller tot sluiting worden overgegaan.

De VVD-leider zei eerder deze week dat bitterballen, een populaire snack op congressen van zijn eigen partij, er nog even niet inzitten. Maar daar komt hij nu wel op terug. ‘De vroege bitterbal, zeg ik tegen alle VVD-kiezers, blijft mogelijk op het terras.’