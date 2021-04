Schaakrubriek: Een paard aan de rand brengt niet altijd schand

Maar goed, in de serie Power of the Pieces van Russell Enterprises verscheen van ‘Sergey Kasparov The Knight’ (€ 24,95) waarin de auteur (niet verwarren met wereldkampioen Gary) alle fratsen van het edele dier op het schaakbord onder de loep neemt. Dat eerst in drie delen, over eindspel, opening en middenspel, dan, verdeeld over een aantal hoofdstukken, ‘Het paard in de aanval’ of ‘Het Paard in de verdediging’. Leuk ook het hoofdstuk ‘Het Kamikaze Paard’, het paard dat zich opoffert voor het goede doel. Of: a knight on the rim, op een nare plek, maar een paard aan de rand brengt niet altijd schand. Hoe neemt het paard het op tegen de toren en dan natuurlijk het goede paard tegen een slechte loper en het slechte pa..

