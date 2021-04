Bonaire heft avondklok en alcoholverbod op

Op Bonaire wordt vanaf vrijdag de avondklok opgeheven en er mag dan in openbare ruimtes weer alcohol gedronken worden. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna donderdag bekendgemaakt. Het eiland kent steeds minder coronabesmettingen en gaat daarom van risiconiveau 5 naar 4.

Dat betekent dat alle winkels, restaurants (tot 22.00 uur ‘s avonds), casino’s, fitnessruimtes en kerken open mogen. Er gelden nog wel restricties wat betreft sociale afstand en het maximale aantal mensen in een ruimte. Ook mogen er geen evenementen zoals Koningsdag worden georganiseerd.

Er zijn nog 34 actieve besmettingen op het eiland. De druk op het ziekenhuis is flink afgenomen. Er zijn nog vijf coronapatiënten opgenomen. Er ligt nog één patiënt uit Bonaire op Aruba en één in Colombia in het ziekenhuis.

Volgens de gezaghebber verloopt het vaccinatieproces voorspoedig. Met bijna 11.500 mensen die voor de eerste keer zijn gevaccineerd, is meer dan 60 procent van de volwassen bevolking bereikt. Meer dan 4000 mensen hebben al een tweede vaccin gekregen.