Techbedrijven nemen AEX op sleeptouw

Behalve ASML, dat 2 procent hoger werd gezet, deden ook betalingsdienstverlener Adyen (plus 2,8 procent) en chipbedrijf ASMI (plus 1,2 procent) het goed op het Damrak. Grootste daler was verfmaker AkzoNobel met een min van 2,1 procent.

RELX won 0,6 procent na een handelsupdate. De dataleverancier bleef bij zijn vakbeursdivisie last houden van de coronacrisis, maar de overige divisies zijn het jaar wel goed begonnen.

AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de plus op 712,94 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1033,23 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot bijna 1 procent.

Fugro kwam ook met cijfers en die vielen niet goed bij beleggers. De bodemonderzoeker leverde 3,1 procent in. Fugro heeft nog altijd veel last van de pandemie en de gevolgen daarvan op de olie- en gasmarkt. Ook Basic-Fit (min 1,2 procent) had het zwaar, vooral vanwege lockdownmaatregelen waardoor sportscholen in veel Europese landen gesloten moeten blijven. PostNL (min 5,2 procent) noteerde ex dividend.

CM.com

Bij de kleine bedrijven was CM.com de grote winnaar met een plus van rond de 8 procent. Het bedrijf, vooral bekend van cloudsoftware waarmee bedrijven via allerlei chatapps met hun klanten kunnen communiceren, won een aanbesteding om betaalbedrijven aan de Nederlandse overheid te gaan leveren.

Internationaal gezien viel Credit Suisse (min 2,1 procent) op. Die bank moet ruim 500 miljoen euro afschrijven vanwege het debacle rond investeringsfonds Archegos. Dat nam te veel risico met geleend geld en Credit Suisse kan nu een deel daarvan niet meer terugkrijgen. Nestlé won 2,9 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern profiteerde in het eerste kwartaal van de sterke vraag naar zijn koffieproducten Nespresso en Nescafé vanwege het vele thuiswerken door de pandemie.

De euro stond op 1,2018 dollar, tegen 1,2038 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 61,45 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder 65,45 dollar per vat.