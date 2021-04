Eerste coronavaccins??gearriveerd in Syrië

‘Deze levering is een lichtpuntje voor de mensen in Syrië. Het zal gezondheidswerkers helpen om levensreddend werk te kunnen blijven doen in een land dat al tien jaar in oorlog is”, zegt directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland. Volgens haar zijn in Syrië 51.580 officiële gevallen van corona bekend, maar ligt het werkelijke aantal veel hoger.

In het Midden-Oosten zijn via Covax meer dan 5 miljoen coronavaccins geleverd. In bijvoorbeeld Jemen werden woensdag de eerste prikken gezet.