FNV: winkels moeten zorgen voor veilige werkomgeving

Volgens Vermeulen is het noodzakelijk dat er genoeg medewerkers in de winkel staan. ‘Het winkelpersoneel heeft nu extra taken, het moet nu bijvoorbeeld ook klanten tellen en hen op de coronaregels wijzen. Discounters zoals de Wibra beknibbelen enorm op de bezetting. Maar in je eentje achter de kassa kan je heel lastig ook nog zorgen dat alles in de winkel veilig verloopt.’

De vakbond komt binnenkort met een petitie om winkelmedewerkers te steunen. Volgens Vermeulen is het belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen het personeel en de directie over veilig werken. ‘Veel grote ketens hebben er een potje van gemaakt vorig jaar”, zegt Vermeulen. ‘Vooral tijdens Black Friday en de feestdagen riepen ze met reclames op om massaal te komen shoppen. Dat heeft voor veel drukte gezorgd.’