‘Bas van Wijk slachtoffer van zinloos geweld’

Bas van Wijk (24), die in augustus vorig jaar werd doodgeschoten in een recreatiegebied aan de Nieuwe Meer in Amsterdam, is het slachtoffer van zinloos geweld. Daar zijn niet alleen de nabestaanden, maar ook de advocaten van de verdachte schutter Samir El Y. (21) het over eens. Dat bleek donderdag tijdens de tweede en laatste zittingsdag van het strafproces in de rechtbank in Amsterdam.

Op de zwemsteiger waar Van Wijk op 8 augustus is doodgeschoten hebben de familie en vrienden van het slachtoffer een bordje bevestigd aan het hek met daarop de tekst: ‘Hier stond onze held op tegen zinloos geweld’. Slachtofferadvocaat Richard Korver, die de nabestaanden bijstaat, vergeleek Bas van Wijk met andere slachtoffers van zinloos geweld, zoals Joes Kloppenburg in 1996.

‘Het was zinloos geweld. Bas van Wijk is zonder reden het leven ontnomen, dat vindt ook de verdediging. Er was geen reden om te schieten”, reageerde advocaat Veerle Hammerstein aan het einde van de zitting.

Dezelfde fout

Hammerstein vindt dat het OM en Korver dezelfde fout maken. Zij zeggen volgens haar onterecht dat Bas van Wijk is doodgeschoten omdat hij de diefstal van een horloge bij een van zijn vrienden wilde voorkomen. Maar volgens de advocaat was het geen gekwalificeerde doodslag, waarvoor een celstraf van achttien jaar en tbs is geëist. De schutter, die een persoonlijkheidsstoornis heeft, zou volgens zijn advocaat onverwachts in een ‘hevige gemoedsbeweging’ onbedoeld in de borst van het slachtoffer hebben geschoten nadat hij hem in zijn been had geraakt.

‘Ik snap heel goed dat het schieten door de familie en vrienden gekoppeld wordt aan de horlogediefstal die daarop volgde. Bas zal altijd een held blijven, maar misschien is hij niet degene die de diefstal heeft geprobeerd tegen te houden”, zei Hammerstein. Van Wijk stapte volgens haar naar voren om te bemiddelen, te praten en de boel te sussen. ‘Dat maakt hem een held.’

Laatste woord

Samir El Y. kreeg het laatste woord. ‘Het had nooit mogen gebeuren. Het is allemaal heel onduidelijk en voor mij ook heel vaag”, zei de verdachte. ‘Het is nooit mijn bedoeling geweest.’ El Y. vertelde tot slot aan zijn stoornis te willen werken.

De rechtbank doet op 18 mei om 12.00 uur uitspraak.