Beurzen New York lager ondanks meevallende WW-cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht lager geopend, na de plussen een dag eerder. Beleggers op Wall Street kregen meevallende cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen voorgeschoteld en kwartaalresultaten van onder meer telecom- en mediaconcern AT&T en luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. Verder werd het nieuws verwerkt dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn monetair beleid voorlopig onveranderd laat.

De uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten kwamen vorige week uit op 547.000, wat lager is dan een week eerder en ook minder dan economen hadden verwacht. Het is bovendien het laagste niveau sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het cijfer geeft aan dat de arbeidsmarkt in de VS verder aan het herstellen is van de coronacrisis. Kort na opening komen er ook nog gegevens over de Amerikaanse huizenmarkt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een verlies van 0,4 procent op 34.004 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag naar 4.163 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 13.928 punten.

Mobiele abbonees

AT&T stond ruim 4 procent hoger. Het bedrijf kreeg er meer mobiele abonnees bij dan verwacht. Ook het aantal klanten voor zijn streamingdienst HBO Max nam verder toe. AT&T gaat met HBO Max de strijd aan met Netflix en Disney+. Netflix ging 0,3 procent omlaag, na een dag eerder ook al flink te zijn gedaald door sterk tegenvallende cijfers over de aanwas van nieuwe klanten in het eerste kwartaal.

Southwest Airlines klom 0,6 procent. De maatschappij zag de omzet in de afgelopen periode sterk dalen door de aanhoudende malaise in de luchtvaart door de coronapandemie, waardoor veel minder wordt gevlogen. Southwest zei wel dat de boekingen aantrekken dankzij de vaccinaties. Branchegenoot American Airlines opende eveneens de boeken en daalde 1,4 procent.

Andere bedrijven met kwartaalpublicaties waren bijvoorbeeld witgoedproducent Whirlpool (plus 2,3 procent), restaurantketen Chipotle Mexican Grill (plus 0,4 procent) en huizenbouwer DR Horton (min 2,6 procent).