HBO trekt meer abonnees met bioscoopfilms op streamingsplatform

Betaalzender HBO heeft het afgelopen kwartaal meer abonnees aan zich weten te binden. Dat is onder meer te danken aan het in de Verenigde Staten populaire HBO Max, een streamingplatform waarop bioscoopfilms van filmstudio Warner vanaf de premièredag te zien zijn.

In het eerste kwartaal van 2021 groeide het aantal abonnees van HBO wereldwijd met 2,7 miljoen naar een totaal van bijna 64 miljoen. Vergeleken met Netflix, dat er meer dan 200 miljoen heeft, is dat niet veel. HBO Max is in Nederland nog niet beschikbaar.

Mortal Kombat, gebaseerd op de gelijknamige computerspellen, is vanaf eind april te zien op HBO Max. In de zomer gaat het vervolg op Space Jam in première, een film uit 1996 waarin Michael Jordan basketbalde met tekenfilmfiguren. Eind 2021 staat het vierde deel van The Matrix op de planning. Ook een langverwachte reünie van de serie Friends wordt uitgezonden op HBO Max, maar wanneer is nog niet bekend.