Laagste aantal uitkeringsaanvragen VS sinds begin coronacrisis

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten was sinds het begin van de coronacrisis niet zo laag als vorige week. Dat komt naar voren uit de wekelijkse WW-cijfers van de Amerikaanse overheid. In totaal vroegen 547.000 mensen een uitkering aan, 39.000 minder dan een week eerder.

De Amerikaanse arbeidsmarkt kreeg een jaar geleden nog zware klappen van de pandemie en lockdowns. In april 2020 werden recordaantallen uitkeringsaanvragen van boven de 6 miljoen aanvragen per week gemeld. Ook in de daaropvolgende maanden werden telkens aantallen WW-aanvragen gemeld die voor de pandemie nooit waren voorgekomen.

Nu de maatschappij in de VS steeds meer van het slot kan door vorderingen met de vaccinatiecampagnes, hebben werkgevers ook weer meer personeel nodig. Zo is er weer meer werk in sectoren als de horeca en detailhandel die weer open kunnen. Naar verwachting versnelt het herstel de komende maanden verder, nu de Amerikaanse regering zich ten doel heeft gesteld dagelijks 3 miljoen mensen in te enten met een coronavaccin.