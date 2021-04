Grootste toename aantal coronapatiënten op ic’s in 2 weken

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is donderdag gestegen met 17, de grootste stijging sinds 8 april. In totaal liggen 839 mensen op de ic's, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er lagen voor het laatst op 22 januari zoveel coronapatiënten op de intensivecareafdelingen.

Er liggen al bijna een week meer dan 800 Covid-patiënten op de ic's. In totaal zijn nu 2682 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 68 meer dan woensdag en het hoogste aantal sinds begin januari. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten donderdag toe met 51 tot 1843.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde eerder op de dag dat de situatie in de ziekenhuizen steeds penibeler wordt. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle "kritiek planbare zorg" volgens planning te leveren. Dat is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen. Ook het LCPS zelf noemde de situatie donderdag "absoluut zorgwekkend".