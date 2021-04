Voormalig officier van justitie vervolgd voor verduistering

Een voormalig officier van justitie wordt vervolgd voor verduistering en valsheid in geschrift, meldt het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant donderdag. De man wordt ervan verdacht als secretaris-generaal van een internationale organisatie voor aanklagers grote geldbedragen in eigen zak te hebben gestoken.

Het zou gaan om een bedrag van vele duizenden euro’s. Bovendien zou hij bepaalde financiële posten in de administratie hebben gewijzigd.

De zaak kwam in 2017 aan het licht nadat de aanklagersorganisatie, de International Association of Prosecutors (IAP), een melding deed. Er waren aanwijzingen dat er geld verdwenen was en dat de secretaris-generaal als beheerder daarbij betrokken was. Er volgde strafrechtelijk onderzoek door het Functioneel Parket.

In 2020 werd de zaak overgedragen aan het arrondissementsparket Oost-Brabant. Verschillende betrokkenen zijn verhoord door het OM, onder wie ook de inmiddels ontslagen medewerker. Daarop werd besloten over te gaan tot vervolging.

Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog onbekend.