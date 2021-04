Zorgautoriteit: ziekenhuiszorg nog verder in gedrang door corona

Nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien dat de situatie in de ziekenhuizen steeds penibeler wordt. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle ‘kritiek planbare zorg’ volgens planning te leveren. Dat is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen.