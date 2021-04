China verwijt Australië ‘Koude Oorlog-mentaliteit’ na veto deals

De regering had een veto uitgesproken over twee overeenkomsten tussen deelstaat Victoria en China. Premier Scott Morrison wil naar eigen zeggen niet dat lokale of regionale overheden deals sluiten die haaks staan op het landelijke buitenlandbeleid.

De regering blokkeerde ook deals met partijen in Iran en Syrië. Het ging in dat laatste geval om een akkoord uit 1999 om wetenschappelijke samenwerking aan te moedigen. Australië heeft een gespannen relatie met China, maar volgens de regering waren de maatregelen niet gericht tegen een specifiek land.

‘Ongeloofwaardig’

Peking noemt die uitleg ongeloofwaardig. ‘De Australiërs hebben meer dan duizend deals bekeken en besloten toen er maar vier te annuleren, waarbij het in twee gevallen ging om overeenkomsten met China”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie.

De deals met Victoria hadden vooral betrekking op toekomstige samenwerking. De deelstaat was nog niet verplicht om mee te werken aan specifieke projecten rond de Nieuwe Zijderoute. Die Chinese ontwikkelingsstrategie draait om het aanleggen van infrastructuur in landen om de onderlinge handel te bevorderen.

Toch valt het veto van de Australische regering slecht in Peking. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Australië opgeroepen de ‘fouten meteen recht te zetten en van koers te veranderen”. Hij waarschuwde dat de toch al koele relatie nog verder zou kunnen verslechteren.