Het marinefregat Zr.Ms. Van Speijk gaat vanaf de zomer uit de vaart. De oorzaak is een ernstig tekort aan personeel, meldt het ministerie van Defensie. De bemanning is hier woensdag over geïnformeerd.

Door het personeelstekort binnen de marinevloot moesten bemanningsleden van de Zr.Ms. Van Speijk al veelvuldig elders invallen. Bijvoorbeeld bij het zusterschip Zr.Ms. Van Amstel.