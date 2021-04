EU-experts: Europa heeft warmste jaar ooit achter de rug

Europa heeft het warmste jaar achter de rug dat ooit is geregistreerd. De gemiddelde temperatuur lag volgens EU-klimaatdienst Copernicus 1,6 graden hoger dan gemiddeld en minstens 0,4 graden hoger dan in de vorige vijf warmste jaren.

Copernicus noemt vooral de warme winterperiode in 2020 opvallend. Toen lagen de temperaturen 3,4 graden boven het gemiddelde uit de periode 1981-2010 en 1,4 graden boven de vorige warmste winter. ‘De temperaturen stijgen in Europa in alle seizoenen”, zei onderzoeker Freja Vamborg.

Vamborg zei tegen verslaggevers dat buiten Europa met name het Arctisch gebied een ‘spectaculair jaar’ achter de rug heeft. Daar lag de oppervlaktetemperatuur vorig jaar 2,2 graden boven het gemiddelde uit 1981-2010 en ongeveer 3 graden hoger dan in de pre-industriële periode. In Siberië braken veel bosbranden uit.

2020 staat ook in de top drie van warmste jaren voor de wereld als geheel, zegt Copernicus. Dat stelden VN-experts deze week ook al vast. Toen waarschuwde VN-topman Antonio Guterres dat de wereld op de ‘rand van de afgrond’ staat.