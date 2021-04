Baudet krijgt coronaboete voor optreden in Urk

Voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) krijgt een coronaboete van 95 euro voor zijn optreden in Urk in februari van dit jaar. Baudet hield daar geen anderhalve meter afstand tot zijn omstanders en deelde daar zelf ook beelden van op Twitter. Een strafrechtelijke reactie kon niet uitblijven, aldus het Openbaar Ministerie.

Baudet bezocht Urk tijdens zijn verkiezingstournee. Hij werd door honderden mensen ontvangen en liep al handenschuddend over een plein. Hij liet zich ook gearmd met anderen op de foto zetten. Enkele dagen later kondigde het OM aan dat onderzocht zou worden of Baudet de coronaregels had overtreden of dat anderen hem in die situatie hadden gebracht. De FVD-leider is daar zelf in maart over gehoord, aldus het OM.

Volgens het OM zijn organisatoren van een manifestatie of een soortgelijke bijeenkomst er verantwoordelijk voor dat de coronaregels in acht worden genomen. Dat is in Urk niet gebeurd en Baudet heeft zich zelf ook niet aan de regels gehouden, blijkt uit de vele beelden van de bijeenkomst. Daarom krijgt hij daarvoor een boete.