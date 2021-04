Amerikaanse president Biden in juni naar Europa

De Amerikaanse president Joe Biden wordt in juni voor het eerst sinds zijn aantreden in Europa verwacht. De NAVO belegt 14 juni een top met de leiders van de dertig lidstaten.

Biden, premier Mark Rutte en hun collega’s treffen elkaar die dag op het hoofdkwartier van het bondgenootschap in Brussel, kondigde NAVO-chef Jens Stoltenberg aan. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie dat ze fysiek bijeenkomen.

Biden heeft steeds onderstreept dat hij, anders dan zijn voorganger Donald Trump, de NAVO heel belangrijk vindt en in ere wil houden. Stoltenberg spreekt van ‘een unieke gelegenheid om de NAVO te versterken”.

Het weekend daarvoor is Biden mogelijk bij een top van de G7 in Cornwall. Misschien maakt hij ook van de gelegenheid gebruik de EU-instellingen te bezoeken. Er ligt een uitnodiging van de EU-leiders. Biden belde vorige maand al even in tijdens een van hun onlinevergaderingen.