In India zijn de afgelopen 24 uur ruim 300.000 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is wereldwijd de grootste dagelijkse stijging in een land sinds het begin van de uitbraak. In het Aziatische land overleden 2104 mensen aan de gevolgen van het virus.

Het aantal besmettingen steeg donderdag met 314.835. Het totale aantal bevestigde besmettingen staat nu op 15,9 miljoen in India. Het dodental is gestegen naar 184.657.