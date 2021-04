VN: voedseltekort dreigt in Myanmar als gevolg van militaire coup

Bijna 3,4 miljoen inwoners van Myanmar gaan naar verwachting in de komende maanden te maken krijgen met voedseltekorten als gevolg van de militaire coup in het land. Dat melden de Verenigde Naties. In Myanmar wonen ruim 54 miljoen mensen.

Als gevolg van de coup zijn er veel banen verloren gegaan in meerdere sectoren, waardoor miljoenen inwoners hun voedsel nauwelijks meer kunnen betalen. Tegelijkertijd gaat de prijs van voedsel omhoog en krijgt de VN signalen dat gezinnen maaltijden overslaan of minder voedzaam eten nuttigen.

Sinds het leger de macht overnam zijn veel banken dicht en kunnen mensen niet bij hun geld. De import en export liggen stil, net zoals veel fabrieken.

Het leger nam in februari de macht over in Myanmar, omdat er volgens hen sprake was van fraude bij de parlementsverkiezingen. Die waren vorig jaar overtuigend gewonnen door de Nationale Liga voor Democratie van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, terwijl een aan het leger gelieerde partij juist een zware nederlaag leed. De militairen zeggen dat ze de macht op termijn weer aan burgers willen teruggeven.