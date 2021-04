Broers in zaak overleden Lotte (14) voor het eerst voor de rechter

De twee broers uit Almelo die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van een 14-jarige Lotte begin dit jaar, moeten donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat om een voorbereidende zitting en deze is achter gesloten deuren. Dat is omdat de jongens destijds minderjarig waren. De oudste broer is inmiddels 18 jaar, de jongste is 15.

Het lichaam van Lotte uit Almelo werd op 10 januari na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. De broers en hun vader werden kort daarna opgepakt, vader is een maand later vrijgelaten. Volgens regionale media had het meisje een relatie gehad met beide broers. Die fatale dag zou er ruzie zijn ontstaan.

Het Openbaar Ministerie verdenkt vader en zonen van betrokkenheid bij de dood en het wegmaken van het lichaam van het slachtoffer. Zowel OM als de rechtbank hebben laten weten na afloop geen mededelingen te kunnen doen over de inhoud van de zitting, omdat die achter gesloten deuren plaatsvindt. Mogelijk kan de rechtbank wel laten weten of de broers in voorarrest blijven en wanneer een volgende zitting is gepland.