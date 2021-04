ECB zegt bij rentebesluit mogelijk al iets over afbouwen steun

Nu worden nog geen wijzigingen in beleid van de ECB verwacht. Door de coronalockdowns heeft de economie van de eurozone juist nog volop steun nodig. Zolang de economie niet voldoende is hersteld is het niet mogelijk de steunmaatregelen weg te nemen, gaf ECB-president Christine Lagarde onlangs aan.

Volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zou de ECB al na de zomer een begin moeten maken met het terugschroeven van de schuldaankopen vanwege de crisis. In een interview met persbureau Reuters noemde Knot het eerder deze maand logisch dat vanaf het derde kwartaal de steun wordt afgebouwd. Knot wees daarbij bijvoorbeeld op de vooruitzichten wat betreft economische groei en inflatie.

Bij het vorige rentebesluit in maart besloten de beleidsmakers bij de ECB nog om het tempo waarin obligaties worden opgekocht aanzienlijk op te voeren. Dat was bedoeld om al te hevige rentestijgingen op de financiële markten in te dammen. Die hingen samen met de forse stimuleringsmaatregelen in de Verenigde Staten. Maar inmiddels lijkt de rust op dit vlak weer wat wedergekeerd.