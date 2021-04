Kamer praat over reeds vertrokken militairen in Afghanistan

De Tweede Kamer praat donderdag over de inzet van tachtig extra militairen in Afghanistan. Die zijn wel al woensdagavond laat naar dat land vertrokken. De militairen zijn nodig voor de beveiliging van de NAVO-missie daar, omdat de verwachting is dat de veiligheidssituatie zal verslechteren. De manschappen moeten ook zorgen dat de terugtrekking ordentelijk gaat verlopen.