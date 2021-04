Amerikaanse fabriek Janssen-vaccin gesloten door autoriteiten

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft een fabriek in de stad Baltimore, in de staat Maryland, gesloten waar grondstoffen voor het Janssen-coronavaccin werden gemaakt. Uit een rapport blijkt dat er problemen waren met onder meer hygiëne in het gebouw en dat er slecht opgeleid personeel werkte.

Het kan volgens de FDA maanden duren totdat alle problemen in de fabriek zijn opgelost. Tot die tijd is er alleen een fabriek in Nederland die de belangrijkste grondstoffen voor het vaccin kan maken.

In het rapport beschrijft de FDA verschillende mogelijke verontreinigingen. Zo werden belangrijke inspecties niet uitgevoerd en hygiënemaatregelen werden niet nageleefd. Verf bladderde er van de muren en er zaten barsten in containers waar productiematerialen inzaten.

Het rapport bevestigt ook berichten van diverse Amerikaanse media, dat miljoenen doseringen van het Janssen-vaccin onbruikbaar werden omdat er materiaal van het AstraZeneca-vaccin, dat er ook werd gemaakt, in het Janssen-vaccin terechtkwam. Inmiddels wordt het AstraZeneca-vaccin elders geproduceerd.

De Amerikaanse farmaciegigant Johnson & Johnson, waar Janssen onderdeel van is, zegt nog tien productielocaties voor hun vaccin op te willen zetten wereldwijd. Sinds vorige week wordt het Janssen-vaccin niet meer gebruikt in de Verenigde Staten, toen bleek dat het vaccin mogelijk ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes zou veroorzaken.