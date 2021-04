Bijna 1500 Navalni-aanhangers vast na illegale protesten Rusland

De demonstraties begonnen woensdag in het oosten van het land. In verschillende steden ontstonden kleine illegale betogingen met honderden deelnemers. Gedurende de dag spreidden de protesten zich verder uit over Rusland. Volgens de politie waren er in de hoofdstad Moskou ongeveer 6000 mensen op de been. In Sint-Petersburg waren dat er 4500, waarvan ongeveer 300 zijn aangehouden.

Eerder woensdag arresteerden Russische agenten in Moskou een woordvoerster en een advocate van Navalni. De Nederlandse NRC-correspondent Eva Cukier meldde op Twitter dat ze aan het begin van de demonstratie in Jaroslavl was aangehouden, maar na drie uur was vrijgelaten.

Het team van Navalni had demonstraties in meer dan tweehonderd Russische plaatsen aangekondigd. Zij willen aandacht vragen voor de 44-jarige oppositieleider, wiens gezondheid achteruit gaat maar niet de nodige medische zorg krijgt. Uit protest hiertegen ging Navalni drie weken geleden in hongerstaking.