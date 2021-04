Netflix daalt maar houdt Wall Street niet van winst af

Videostreamingdienst Netflix is woensdag flink lager gezet op Wall Street. Het bedrijf trok veel minder nieuwe abonnees dan verwacht en het aandeel daalde 7,4 procent. Over het algemeen waren de Amerikaanse beleggers echter positief gestemd. Onder meer door koopjesjagers gingen de drie grote beursgraadmeters na twee dagen van daling weer omhoog.

Netflix kreeg er in de eerste drie maanden van dit jaar ongeveer 4 miljoen betalende klanten bij. Analisten hadden gerekend op een aanwas van ruim 6 miljoen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen in diverse landen en een lagere productie van nieuwe films en series zochten minder mensen naar vertier op Netflix. Netflix, dat al sinds vorig jaar waarschuwt voor dat effect. rekent voor het lopende kwartaal op slechts 1 miljoen nieuwe abonnees.

Technologieconcern IBM, dat eerder deze week de boeken opende, werd opnieuw hoger gezet en wel met haast 4 procent.. Apple en Google moesten zich in het Amerikaanse Congres verantwoorden voor beschuldigingen van monopolistisch gedrag. Apple steeg desondanks 0,3 procent, Google-moeder Alphabet leverde een fractie in.

Verizon

De Dow-Jonesindex steeg 0,9 procent tot 34.137,31 punten. De breed samengestelde S&P 500 dikte ook 0,9 procent aan en eindigde op een stand van 4173,42 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 1,2 procent tot 13.950,22 punten.

Telecomconcern Verizon Communications opende eveneens de boeken over het afgelopen kwartaal en daalde 0,4 procent. De resultaten waren beter dan verwacht, maar het aantal mobiele klanten nam voor het eerst in een jaar af. Oliedienstverlener Halliburton ging 3,6 procent omlaag na resultaten.

Automaker Ford legde verschillende Amerikaanse fabrieken langer stil vanwege het chiptekort. Het aandeel steeg evenwel 2,4 procent.

Manchester United

De in New York genoteerde Engelse voetbalclub Manchester United steeg 2 procent. United trekt zich samen met vijf andere Engelse topclubs terug uit de oprichting van een Europese Super League. Ook andere Europese topclubs zien inmiddels af van het plan.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line dikte ruim 10 procent aan dankzij een adviesverhoging van Goldman Sachs. Volgens de zakenbank is Norwegian goed gepositioneerd om te profiteren van het herstel in de cruisesector van de coronacrisis.

De euro stond op 1,2034 dollar, tegen 1,2038 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent goedkoper op 61,04 dollar. Brentolie daalde 2,3 procent in prijs tot 65,01 dollar per vat.