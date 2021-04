Onno Hoes verkenner nieuw provinciebestuur Limburg

De fractievoorzitters van de Limburgse Staten hebben woensdag Onno Hoes aangesteld als verkenner voor de vorming van een nieuw provinciebestuur. Hoes moet gaan inventariseren hoe een bestuur kan worden gevormd dat over een breed draagvlak beschikt, maakte de provincie woensdagavond bekend. Hoes gaat per direct als ‘gids’ aan de slag.

Volgens de fractievoorzitters is Hoes een ervaren bestuurder die onder meer lid was van provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Ook was hij burgemeester van Maastricht. Hoes sprak woensdagavond met de fractievoorzitters.

Limburg heeft momenteel geen bestuur. Gedeputeerde Staten en gouverneur Theo Bovens stapten onlangs op omdat ze het vertrouwen van Provinciale Staten kwijt waren geraakt. Dat gebeurde tijdens heftige debatten over provinciale subsidies aan een Limburgse landschapsinstelling, waar een oud-CDA-gedeputeerde directeur was. De man sluisde volgens NRC voor tonnen aan onder meer provinciale subsidies door naar eigen bedrijven en streek een vorstelijk loon op voor een parttimebaan. De provincie liet dat allemaal gebeuren, en faciliteerde dat deels zelfs.

VVD-politicus Johan Remkes is sinds maandag waarnemend gouverneur van Limburg. De Groninger moet proberen samen met de Staten het bestuur weer in de benen te krijgen, en tegelijkertijd iets doen aan de bestuurscultuur in Limburg. Met name bestuurders van CDA-huize liggen daarbij onder vuur: zij zouden elkaar in de provincie steeds de bal toespelen, waardoor de risico’s van integriteitsproblemen en mogelijke belangenverstrengelingen groot zijn.