Meer dan 200 miljoen coronaprikken gezet in de Verenigde Staten

Aanvankelijk was het Bidens plan om binnen die honderd dagen zeker 100 miljoen prikken te zetten, maar dat doel werd al op de 58e dag gehaald. Hij sprak tijdens een persconferentie van een ‘ongelooflijke prestatie’ dat nu twee keer zoveel doses zijn toegediend.

80 procent van de 65-plussers heeft minstens één prik gehad. Het aantal sterfgevallen in deze bevolkingsgroep is sterk afgenomen. Door de miljoenen vaccinaties zijn mogelijk tienduizenden levens gespaard gebleven, stelde Biden. Er zijn in de VS officieel ruim 560.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zijn er meer dan in ieder ander land.

Nieuwe fase

Biden zei dat de VS in een nieuwe fase van de vaccinatiecampagne zijn beland. Sinds maandag kunnen alle Amerikanen vanaf 16 jaar gevaccineerd worden. De president benadrukte tijdens de persconferentie dat het vaccin gratis is en dat de vaccins nodig zijn om ook onder jongeren ernstige ziekte en sterfgevallen te voorkomen.

De president roept werkgevers op hun personeel te motiveren een coronaprik te halen. Ze worden daarnaast ook opgeroepen hun medewerkers betaald verlof te geven zodat zij zich kunnen laten inenten tegen Covid-19 en herstellen van eventuele bijwerkingen. Voor bedrijven met minder dan vijfhonderd werknemers wordt hier door de regering geld voor vrijgemaakt.