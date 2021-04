‘Grootschalig testen kan helpen bij inperken corona-uitbraak’

Grootschalig testen op corona kan helpen bij het inperken van een virusuitbraak, zo luidt de conclusie van vier onderzoeken in Lansingerland (Zuid-Holland), Rotterdam-Charlois, Dronten (Flevoland) en Bunschoten (Utrecht). Het onderzoeksrapport werd woensdag in Bunschoten in ontvangst genomen door coronaminister Hugo de Jonge.

Voor de pilots werden afgelopen tijd alle inwoners uitgenodigd om zich te laten testen, ook als ze geen coronaklachten hadden. Vooral in Lansingerland waren veel mensen bereid mee te doen aan het grootschalig testen, nadat er in die gemeente een uitbraak van de Britse variant van het virus was op een school. In de gemeente daalde het aantal besmettingen door het testen, blijkt uit de pilot. In Bunschoten stabiliseerde het besmettingscijfer, terwijl in de rest van de regio Utrecht het aantal besmettingen juist toenam.

Uit de onderzoeken blijkt verder dat meer mensen zich laten testen als het dichter bij huis kan, zoals in speciale testbussen, op scholen, of in buurthuizen, kerken en moskeeën. Ook zijn ouderen sneller bereid mee te doen dan jongeren.

Risicogericht grootschalig testen is toegevoegd als ‘extra instrument aan de gereedschapskist van de GGD’en”, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Omdat het duur is, is het voornemen het alleen in te zetten bij bijvoorbeeld ernstige uitbraken.