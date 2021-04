Merkel verzorgt 5 mei-lezing, thema viering ‘Na 75 jaar vrijheid’

Voor de gelegenheid is minister-president Mark Rutte tijdens de lezing aanwezig in het Kunstmuseum in Den Haag. Het thema van de viering is ‘Na 75 jaar vrijheid’. Merkel spreekt via een live-verbinding vanuit Berlijn. Aansluitend gaan Rutte en Merkel met studenten in gesprek over vrijheid. Erna ontsteekt de minister-president het Bevrijdingsvuur als startsein voor de onlinebevrijdingsfestivals.

Tijdens veertien festivals zijn er meer dan tweehonderd activiteiten en optredens, onder anderen van Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser.

In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam vindt die woensdagavond zonder publiek het 5 mei-concert plaats ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding.