SP-vertrouwen in Rutte verder geslonken na toeslagenaffairenieuws

De SP zou een voorstander zijn van een regeerakkoord op hoofdlijnen, maar denkt niet dat dat de oplossing zal zijn voor de veelbesproken bestuurscultuur in het kabinet. Partijleider Lilian Marijnissen vindt dat de andere partijen duidelijk moeten maken hoe zij vinden dat het kabinet moet omgaan met de Tweede Kamer. Ze herhaalde na overleg met informateur Herman Tjeenk Willink dat zij geen vertrouwen meer heeft in VVD-leider Mark Rutte, en wil van de andere partijen weten hoe die dat zien.

"Als de Tweede Kamer niet gewoon haar werk kan doen, namelijk de regering controleren, omdat de regering drukker is met ervoor zorgen dat de Tweede Kamer niet de informatie krijgt waar ze om vraagt, kan je lang of kort over een nieuwe bestuurscultuur praten, maar dan gaat er geen eerlijke politiek komen", zei Marijnissen woensdag na afloop van haar tweede gesprek met de informateur.

Vlak voordat ze bij Tjeenk Willink aanschoof, kwam RTL Nieuws met nieuwe feiten over de toeslagenaffaire, en de tactiek van het inmiddels gevallen kabinet-Rutte om informatie niet te delen met de Kamer. De informateur was daarvan nog niet op de hoogte, zei Marijnissen. Zij ziet in het nieuws zelf nieuwe aanwijzingen dat Rutte weinig op heeft met openheid tegenover de Kamer.

CDA, D66 en CU ondervragen

RTL meldde dat in november 2019 tijdens een ministerraad werd besloten om geen volledige tijdlijn van de toeslagenaffaire aan de Kamer te sturen. Dat betekent dat ook bewindslieden van CDA, D66 en ChristenUnie daarvan op de hoogte waren. Marijnissen wil ook die partijen in een debat daarover ondervragen. Toch is ze vooral kritisch op Rutte, die onlangs nog weersprak dat er bewust informatie was achtergehouden. Vooral omdat een motie van wantrouwen tegen hem de steun kreeg van de voltallige oppositie.

Wat Marijnissen betreft moet D66, die de motie van wantrouwen niet steunde, nu het voortouw nemen in de oppositie. Het is volgens de SP-leider aan die partij om op te helderen "waar zij nu staat in het formatieproces" en hoe zij de positie van Rutte beziet.