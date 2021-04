Halsema: geen speciale maatregelen in Amsterdam op Koningsdag

In Amsterdam gelden geen speciale veiligheidsmaatregelen op Koningsdag, aanstaande dinsdag. Volgens burgemeester Femke Halsema geldt op die dag hetzelfde handhavingsregime als momenteel van kracht is, omdat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen pas een dag later ingaan.

Tijdens een gemeenteraadsvergadering zei Halsema: ‘Er geldt op Koningsdag nog het regime dat we op dit moment hebben, en dat zal hetzelfde zijn als op alle andere dagen, waarbij wij vanuit het gezag bezig zijn dit zo grondig mogelijk voor te bereiden. Er zijn scenario’s gemaakt. Het gewone handelingskader geldt ten aanzien van de horeca en ten aanzien van particulieren, waarbij er met name op exces gehandhaafd wordt in de parken en op andere plekken.’

‘Op exces handhaven’ legde de burgemeester vervolgens uit: ‘Op het moment dat mensen de coronaregels overtreden dan worden ze gewaarschuwd en ze worden nogmaals gewaarschuwd. Op het moment dat het ofwel heel erg hardnekkig wordt of om hele grote groepen gaat, dan noemen we het een exces en wordt er beboet of kan er in het uiterste geval een last onder dwangsom worden opgelegd. Ons doel is niet, is ook nooit geweest, om zo veel mogelijk boetes te verzamelen. De handhaving is erop gericht de mensen te verleiden en zo nodig te forceren om zich te voegen naar de Covid-regels.’

Risico’s

Halsema wees erop dat er niet mag worden gefeest en ook spullen verkopen op vrijmarkten is niet toegestaan. Ze belooft zo veel mogelijk informatie te zullen verspreiden over wat er wel en niet mag, niet alleen onder Amsterdammers maar ook naar mensen van buiten, ‘door hen heel vroeg al te wijzen op risico’s die er zijn van samenkomsten in de stad”.

Normaal is Amsterdam op Koningsdag een grote trekpleister voor honderdduizenden Nederlanders, met vrijmarkten, feesten en optredens. Door corona zit dat er dit jaar, net als vorig jaar, niet in. D66-fractieleider Reinier van Dantzig sprak de hoop uit dat ‘Amsterdammers met z’n tweeën in bescheidenheid, in een oranje cirkel waar geen alcoholverbod geldt, een klein oranjepilsje kunnen drinken.’

Halsema wilde tijdens deze raadsvergadering niets zeggen over Ajax, dat komende zondag kampioen kan worden. ‘Ajax zou ik niet willen jinxen”, zei ze grappend. Eerder liet de burgemeester op AT5 weten dat ze zich wel degelijk zorgen maakt over de risico’s van spontane kampioensfeesten en vroeg ze de Amsterdammers, ‘hoe blij we ook zijn’ eraan te blijven denken dat het coronavirus nog rondwaart.