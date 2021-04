Politie botst in Berlijn met tegenstanders van coronawet Merkel

De politie staat in Berlijn tegenover duizenden betogers die demonstreren tegen de aangekondigde aangescherpte coronawetgeving. Agenten vuurden traangas af en gebruikten pepperspray tegen demonstranten die met flessen gooiden of over barricades probeerden te klimmen. Zeker zeven mensen zijn opgepakt vanwege agressie tegen de politie.