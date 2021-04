Poetin belooft extra geld voor kinderen in vergrijzend Rusland

President Poetin heeft in zijn jaarlijkse ‘troonrede’ in het Russische parlement extra steun toegezegd aan gezinnen met kinderen. Er komt een eenmalige uitkering van 10.000 roebel (108 euro) voor ieder kind in een gezin tot een bepaalde leeftijd. Het geld wordt in augustus overgemaakt, kort voor de Russische parlementsverkiezingen.