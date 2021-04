VN-mensenrechtenchef verwelkomt uitspraak in George Floyd-proces

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet verwelkomt de veroordeling van een witte ex-agent in het proces rondom de dood van de zwarte arrestant George Floyd. Als de jury tot een ander besluit was gekomen, was het volgens haar een voorbeeld geweest van bespottelijke onrechtvaardigheid.

De burgerjury besloot dinsdag dat Derek Chauvin verantwoordelijk is voor de dood van Floyd, die Chauvin vorig jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis zo hardhandig arresteerde dat Floyd overleed. ‘Zoals de jury erkende, was het bewijs in deze zaak glashelder”, aldus Bachelet.

Ze benadrukt dat Floyd niet het enige slachtoffer is. ‘Voor de vele andere slachtoffers van Afrikaanse afkomst en hun families, in de VS en de rest van de wereld, gaat de strijd voor gerechtigheid door. De strijd om gevallen van buitensporig geweld of moord door de politie voor de rechter te krijgen, laat staan ​​te winnen, is nog lang niet voorbij.’

Ontworteld

‘De diepgewortelde erfenis van discriminerende beleidsmaatregelen en systemen moet resoluut worden ontworteld om raciale rechtvaardigheid en gelijkheid te bereiken”, zegt Bachelet. ‘Als dat niet gebeurt, zal het vonnis in deze zaak slechts een voorbijgaand moment zijn in plaats van een echt keerpunt.’

Volgens de VN-chef toont het proces aan dat er nog veel moet worden gedaan om een einde te maken aan het systemische racisme waar mensen met Afrikaanse komaf mee te maken krijgen. Over de VS zegt ze dat de afgelopen weken hebben bewezen dat het ondanks politiehervormingen niet is gelukt om de dood van mensen met Afrikaanse komaf te voorkomen, verwijzend naar meerdere zwarte Amerikanen die stierven bij een confrontatie met de politie.

Bachelet verwelkomt de stappen die al in de VS worden gezet, maar zegt ook dat er meer moet gebeuren. Het is volgens haar tijd is om de context van Floyds dood kritisch te bestuderen door naar het verleden te kijken en de ‘giftige sporen’ daarvan in de huidige samenleving te onderzoeken.