Geld ‘kinderen van Ruinerwold’ blijft komen, nu al ruim 4 ton

Het geld voor de zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’ blijft maar binnenkomen op de website geef.nl, waar een crowfundingactie voor de negen kinderen is gestart. Inmiddels staat de teller op ruim 400.000 euro. Vrijdagmiddag rond 14.30 uur ging de actie online, vrijdag om middernacht stond de teller op bijna 67.000 euro, zondagochtend was het streefbedrag, ruim 270.000 euro, gehaald en zondagavond rond middernacht was er ruim 340.000 euro binnen.

Het geld gaat via een stichting naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68), die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het rollen toen een van hen wegliep in oktober 2019. De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier te zien op televisie in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold van documentairemaakster Jessica Villerius.

Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij en zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt. Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte en de rechtbank in Assen bepaalde in maart dit jaar dat zijn strafvervolging moest worden beëindigd vanwege zijn slechte gezondheid. Hij kwam daardoor op vrije voeten. De oudste vier kinderen willen nu een civiele procedure beginnen tegen hun vader.