Erdogan ontslaat handelsminister om vermeende vriendjespolitiek

De weggestuurde minister Ruhsar Pekcan zou bedrijven van haar echtgenoot hebben voorgetrokken bij de aankoop van ontsmettingsmiddelen ter waarde van honderdduizenden euro’s door haar ministerie. Ze ontkent verkeerd gehandeld te hebben en zei dat het handelsministerie voor een veel lager bedrag ontsmettingsmiddelen had aangekocht van die bedrijven, die daarbij de laagste prijzen vroegen. Turkse oppositiepartijen hadden klachten over de zaak ingediend.

Een officiële verklaring voor het ontslag van Pekcan werd niet gegeven in het Turkse staatsblad, waarin het decreet van Erdogan verscheen. Ze wordt opgevolgd door Mehmet Mus, nu parlementslid namens de AK-partij van Erdogan.

Erdogan ontsloeg vorige maand nog de Turkse centralebankpresident. Dat had waarschijnlijk te maken met onvrede bij het staatshoofd over het rentebeleid. In november werd ook al zijn voorganger de laan uitgestuurd door Erdogan. In Turkije neemt de ontevredenheid over het economisch beleid van de regering toe.