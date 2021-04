Elizabeth viert 95e verjaardag, eerste zonder man Philip

Harry was vorige week kort teruggekeerd naar Groot-Brittannië voor de uitvaart van zijn opa, die afgelopen zaterdag plaatsvond. Volgens de Daily Mail is Harry niet bij de verjaardag van zijn oma omdat hij graag bij zijn hoogzwangere vrouw Meghan wil zijn. De prins is in Californië, waar het gezin woont. Vanwege de geldende coronaregels moet hij nu eerst tien dagen in quarantaine.

De verjaardag van de koningin gaat niet gepaard met grote festiviteiten. Normaliter worden er kanonschoten gelost, maar dat gaat dit jaar niet door vanwege het recente overlijden van haar man. De periode van nationale rouw eindigt vrijdag, precies twee weken na het overlijden van Philip. Vorig jaar werden de schoten ook afgelast, omdat de koningin het ongepast vond vanwege de coronacrisis.

Klein gezelschap

Verder viert Elizabeth haar verjaardag waarschijnlijk met een klein gezelschap, zoals ze dat ieder jaar doet. Dat doet ze meestal met een lunch op Windsor Castle. Het grote feest is ieder jaar pas in juni, dit jaar zou dat op 12 juni zijn.

Tijdens ‘Trooping The Colour’ wordt de verjaardag van de koningin groots gevierd. Militaire troepen brengen die dag een eerbetoon aan Elizabeth, die voorheen met haar man Philip in een koets door de stad reed. Het paraderen (trooping) met de vlag (colour) is in Londen, op de binnenplaats van Horse Guards Road.

Het evenement is echter voor de tweede keer in de 70 jaar dat Elizabeth regeert afgelast. Ook dit jaar moeten de Britse feestgangers - net als vorig jaar - vanwege de coronamaatregelen thuisblijven.