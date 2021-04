Staalbedrijven dalen op Japanse beurs door zorgen over herstel

De Japanse staalproducenten stonden woensdag onder druk op de beurs in Tokio. De vrees voor nieuwe lockdowns in de grote Japanse steden en de aanhoudende stijging van het aantal coronagevallen wereldwijd wakkerden de zorgen aan over het economisch herstel. Ook loopt het Japanse vaccinatieprogramma ver achter bij andere grote landen. Volgens persbureau Reuters heeft het land slechts 1 procent van zijn bevolking ingeënt tegen het coronavirus in vergelijking met minstens 40 procent in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 2 procent lager op 28.508,55 punten. De hoofdindex verloor een dag eerder ook al 2 procent vanwege de heropleving van de viruszorgen. De grote Japanse staalmakers Nippon Steel, JFE Holdings en Kobe Steel raakten rond 5 procent kwijt door de vrees dat deze bedrijven zullen worden getroffen door een vertraging van de heropening van de economie.

Technologieconcern Toshiba zakte 4,6 procent na afwijzing van het overnamebod van 20 miljard dollar van investeerder CVC Capital Partners. Rakuten verloor dik 5 procent. De VS en Japan gaan het e-commercebedrijf scherp in de gaten houden nu een onderdeel van het Chinese techconcern Tencent een grote aandeelhouder van Rakuten is geworden.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen ook overwegend omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 1,7 procent. De luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific en China Eastern Airlines zakten rond 2 procent door de viruszorgen. De Kospi in Seoul verloor 1,4 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,6 procent, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Australische winkelverkopen in maart. In India hadden beleggers een vrije dag.