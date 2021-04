President Biden noemt vonnis Chauvin grote stap voorwaarts

De Amerikaanse president Joe Biden noemt het vonnis in de zaak tegen de ex-agent Derek Chauvin een grote stap voorwaarts in de mars naar gerechtigheid in de Verenigde Staten, maar ook een zeldzaam vonnis. Een jury verklaarde Chauvin in de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota) schuldig aan de dood van de zwarte man George Floyd op alle drie de aanklachten.

‘Het was moord op klaarlichte dag en het trok de oogkleppen weg zodat de hele wereld het kon zien, het systemische racisme, een smet op de ziel van onze natie, een knie op de nek van gerechtigheid voor zwarte Amerikanen”, zei Biden.

De president riep het land op om zich als Amerikanen te verenigen en geweld te voorkomen. ‘Er zijn er die de rauwe emoties van het moment willen uitbuiten, extremisten die geen interesse hebben in sociale gerechtigheid. We kunnen hen niet laten slagen daarin.’

Biden had eerder op de dag tegen de familie van de gedode zwarte man George Floyd gezegd dat hij opgelucht was met de uitspraak van de jury.

‘Niemand moet boven de wet staan en het vonnis van vandaag onderschrijft die boodschap”, zei Biden. ‘Maar het is niet genoeg, we kunnen hier niet stoppen. Om echte veranderingen en hervormingen voor elkaar te krijgen, kunnen en moeten we meer doen om te voorkomen dat tragedies zoals deze weer gebeuren.’

De president had de zitting vanuit het Witte Huis gevolgd met vicepresident Kamala Harris. Hij noemde doelen over veiligheid en inclusiviteit die ervoor moeten zorgen dat zwarte en gekleurde mensen niet bang zijn voor hun contacten met de politie. Harris riep de Senaat op in te stemmen met de naar Floyd vernoemde wet. Die moet de politie hervormen en misdragingen van agenten in de toekomst voorkomen.