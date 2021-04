Aanhang Navalni op dag van Poetins ‘troonrede’ de straat op

De aanhang van de Russische corruptiebestrijder en politicus Aleksej Navalni gaat naar eigen zeggen woensdag massaal betogen voor diens vrijlating. In naar schatting meer dan zeventig plaatsen zou er worden gedemonstreerd op de dag dat president Poetin zijn jaarlijkse toespraak, een soort ‘troonrede’, tot het parlement houdt. De aanhangers stellen dat Navalni door zijn drie weken durende hongerstaking in levensgevaar verkeert en snel uit de gevangenis moet worden gehaald.

De autoriteiten hebben gezegd dat ze met alle middelen de openbare orde zullen handhaven en dat betogingen zonder voorafgaande toestemming strafbare feiten zijn.

Navalni is de belangrijkste politieke tegenstander van Poetin. En hij heeft met zijn jarenlange campagnes tegen corruptie en machtsmisbruik veel vijanden gemaakt in kringen van bestuurders en miljardairs in en rond het Kremlin. Er zijn aanslagen op hem gepleegd en hij zit volgens zijn aanhang vast wegens politiek gemotiveerde beschuldigingen. Hij werd bijna negen jaar geleden van fraude beticht. Hij kreeg uiteindelijk een voorwaardelijke celstraf, maar die is eerder dit jaar omgezet in een echte celstraf van 2,5 jaar.