Witwasaffaire centraal op aandeelhoudersvergadering ABN AMRO

ABN AMRO en het Openbaar Ministerie troffen een schikking van 480 miljoen euro, waarmee een punt wordt gezet achter strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in anti-witwascontroles door de bank. Wel onderzoekt het OM nog individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm en voormalig directielid Chris Vogelzang.

Aandeelhouders komen ongetwijfeld met kritische vragen over de affaire. Zo was beleggersorganisatie VEB eerder al kwaad omdat ABN AMRO niet duidelijker naar buiten had gebracht dat de verdenkingen van het OM ernstiger waren geworden. Pas ergens ver in het jaarverslag over 2020 werd gesteld dat ABN AMRO ook werd verdacht van ‘schuldwitwassen’, wat betekent dat de bank redelijkerwijs ook een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden en daar niet tegen optrad.

Tijdens de vergadering kunnen aandeelhouders niet stemmen over het wel of niet verlenen van zogenoemde decharge aan het bestuur. Krijgt een bestuur decharge, dan zijn de bestuurders persoonlijk niet meer verantwoordelijk te houden voor alles wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Maar de vergadering volgt zo kort op de bekendmaking van de boete dat aandeelhouders die al hadden doorgegeven hoe ze zouden stemmen, de geldstraf niet meer konden meenemen in hun oordeel over decharge.