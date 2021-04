KHN stoort zich aan illegale zuipketen tijdens horecasluiting

De horecabranche beklaagt zich over illegale zuipketen die toptijden beleven, terwijl café’s vanwege de coronacrisis gesloten zijn. ‘Wie de regels naleeft, is de klos, terwijl illegaliteit wordt beloond”, stellen ondernemers in De Telegraaf.

Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, zegt veel voorbeelden te kennen, zoals in Urk. ‘Daar is een industriegebied met illegale bars die ook in de coronaperiode open zijn. De gemeente gedoogt ze, mits ze zich laten registreren. Maar de burgemeester geeft, uit angst voor de rellende jeugd, geen prioriteit aan het opdoeken van de niet aangemelde zaken.’

Een woordvoerster van de gemeente Urk ontkent dit. ‘De gemeente weet dat er, net als op andere plaatsen in Nederland, locaties zijn waar jongeren samenkomen. Samen met politie en jeugdorganisaties hebben we aandacht voor deze honken”, zegt ze tegen De Telegraaf. De gemeente geeft niet aan waarom deze aandacht niet resulteert in de sluiting van illegale bars. Twee jaar geleden werd het lokale gemeentehuis in Urk nog bestormd door jongeren die woedend waren over sluiting van hun zuipketen.

Volgens Beljaarts wordt te vaak weggekeken door gemeenten. ‘Enquêtes wijzen uit dat ruim de helft van onze leden in Friesland, Overijssel en Drenthe een sinds corona geopende drankkeet kan benoemen. Een derde stelt vast dat de autoriteiten niet ingrijpen.’

Wanneer gemeenten wel willen handhaven, hebben ze het daar vaak moeilijk mee. In het Gelderse Putten kwamen jongeren bijvoorbeeld in opstand toen de gemeente de zuipketen dreigde te sluiten.