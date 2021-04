Amnesty: meer doodstraffen in Egypte, maar ook landen met daling

Egypte heeft vorig jaar drie keer meer doodstraffen uitgevoerd dan het jaar ervoor. Het aantal executies steeg van 32 in 2019 tot 107 in 2020. Het land haalde daarmee Saudi-Arabië in. In het hele Midden-Oosten daalde het aantal terechtstellingen met een kwart, en werd het laagste niveau in tien jaar bereikt.

Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationaal in haar jongste jaarrapport over de doodstraf. Terwijl er wereldwijd een trend is naar afschaffing van de doodstraf, bleven sommige landen deze straf uitvoeren. In bepaalde landen nam het aantal executies zelfs toe, zoals Egypte.

China zette volgens Amnesty de doodstraf in om misdrijven te bestraffen die met de coronacrisis te maken hadden. In de Verenigde Staten begon de regering van president Donald Trump na een pauze van zeventien jaar weer met het uitvoeren van executies. Binnen zes maanden werden tien mannen terechtgesteld. Daarnaast voltrokken vijf Amerikaanse staten zeven executies.

Terwijl de wereld zich richt op het beschermen van mensenlevens tegen corona, ‘blijven sommige regeringen hardnekkig vasthouden aan de doodstraf”, constateert Amnesty. ‘De doodstraf is een weerzinwekkende straf en het feit dat landen tijdens een pandemie executies blijven voltrekken, laat zien hoe wreed het is.’

Onder normale omstandigheden is het al zwaar om te vechten tegen een executie, maar tijdens de pandemie kregen veel mensen in dodencellen geen persoonlijke juridische bijstand, aldus de organisatie. Dat was ook in de Verenigde Staten het geval, waar advocaten aangaven dat ze geen cruciaal onderzoek konden doen of cliënten niet persoonlijk konden ontmoeten.

Amnesty benadrukt dat de cijfers over executies en de doodstraf in China staatsgeheim zijn, maar volgens de organisatie worden er duizenden mensen per jaar geëxecuteerd. China is daardoor steevast koploper in de top vijf. Voor 2020 volgen na het communistische China de strengislamitische republiek Iran (meer dan 246 executies), Egypte (107), Irak (45) en Saudi-Arabië (27).