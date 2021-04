Oplopende besmettingscijfers drukken sentiment op Wall Street

Amerikaanse beleggers maken zich zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in de wereld. Daardoor stond het sentiment op de aandelenbeurzen in New York dinsdag onder druk. Technologieconcern IBM onttrok zich aan de malaise dankzij goede kwartaalcijfers. Beleggers verwerkten ook resultaten van onder meer farmaceut Johnson & Johnson (J&J) en de fabrikant van schoonmaak- en verzorgingsproducten Procter & Gamble (P&G).

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,8 procent op 33.821,30 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4134,94 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 13.786,27 punten.

IBM werd juist bijna 4 procent hoger gezet. Het concern heeft zijn omzet in het eerste kwartaal voor het eerst in een jaar weer zien stijgen, vooral dankzij groei bij de cloudactiviteiten waar het bedrijf zich onder leiding van topman Arvind Krishna steeds meer op toelegt.

P&G

Het coronavaccin van J&J was in het eerste kwartaal goed voor een omzet van 100 miljoen dollar. Ook is bekend geworden dat dochterbedrijf Janssen uit Leiden de levering van coronavaccins aan EU-landen hervat. Vorige week werd het gebruik ervan nog opgeschort wegens onderzoek naar bijwerkingen. Maar inmiddels heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geoordeeld dat de voordelen van het vaccin nog altijd zwaarder wegen dan de mogelijke bijwerkingen. Dit alles werd op de beurs beloond met een plus van ruim 2 procent.

P&G, moederbedrijf van merken als Pampers, Ariel, Dreft, Braun en Gillette, heeft in het afgelopen kwartaal vanwege de coronacrisis meer schoonmaakmiddelen voor in en om het huis verkocht. P&G won bijna 1 procent.

Microsoft

Tabaksfabrikanten stonden opnieuw onder druk door berichten dat de Amerikaanse regering overweegt het nicotinegehalte in sigaretten te verminderen. Altria leverde bijvoorbeeld bijna 4 procent in. Philip Morris International, dat ook met cijfers kwam, won wel 2,5 procent.

Microsoft leverde verder iets aan beurswaarde in. Er gaan geruchten dat chat- en videoplatform Discord de gesprekken over een overname door Microsoft heeft afgebroken. Dat lijkt een tegenvaller. Microsoft zou 12 miljard dollar over hebben voor Discord. Het softwareconcern zint al langer op overnames die het bedrijf toegang tot grote groepen onlinegemeenschappen kan opleveren.

De euro stond op 1,2033 dollar, tegen 1,2037 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 62,44 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 66,50 dollar per vat.