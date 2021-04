Winkeliers: versoepelingen zijn belangrijke stap vooruit

Winkeliers vinden de versoepelingen die vanaf 28 april voor winkels gelden een belangrijke stap vooruit. ‘Mensen zijn blij weer veilig en zonder afspraak in hun favoriete winkel te kunnen kopen. Voor ondernemers betekent het meer kansen voor broodnodige omzet”, zo reageert winkeliersorganisatie INretail op de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Winkeliers mogen straks klanten zonder afspraak ontvangen. Maar dat betekent niet dat er geen regels meer in de winkelstraat gelden. Kleine winkels mogen als de versoepelingen ingaan spontaan maximaal twee mensen per verdieping toelaten, voor grote winkels geldt een maximum van één klant per 25 vierkante meter.

‘Laat deze stap van het kabinet daarom ook de opmaat zijn naar een snelle volgende”, stelt INretail. Pas als alle belemmeringen weg zijn is ‘echt ondernemen’ volgens de organisatie weer mogelijk. Zolang er nog beperkende maatregelen gelden, blijft steun van de overheid bovendien noodzakelijk, benadrukt de brancheclub.

INretail denkt ook dat ondernemers met non-foodwinkels het kabinet waarschijnlijk nog heel lang nodig zullen hebben om schulden op een realistische manier te kunnen aflossen. Dit is omdat ze ook weer investeringsvermogen zullen moeten opbouwen. ‘Al het geld is afgelopen jaar in de zaak gestopt en nog steeds. Daarnaast zijn enorme schulden opgebouwd. Voor die situatie moet een oplossing komen.’