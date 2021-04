Studenten, hbo’s en universiteiten ‘opgelucht en blij’

Studentenorganisaties en het hoger onderwijs zijn opgetogen over het kabinetsbesluit om studenten vanaf volgende week maandag weer gemiddeld één dag per week fysiek onderwijs te laten volgen. ‘Studenten hebben lang gewacht om weer naar de campus te mogen en nu is het eindelijk zo ver”, reageert voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hij noemt de eerste versoepeling ‘broodnodig om jongeren weer een klein beetje ruimte te geven”.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt het ‘een grote opluchting voor studerend Nederland om terug de collegebanken in te mogen”. Voorzitter Dahran Çoban stelt vast dat maanden online-onderwijs ‘hun tol hebben geëist”. ‘Je medestudenten en docenten weer kunnen zien is een enorme opsteker.’ Eén dag per week weer fysiek naar hbo of universiteit gaan ‘gaat hopelijk het verschil maken voor studenten, zodat we op een positieve manier dit studiejaar kunnen afronden”, aldus Çoban.

Ook de hogescholen en universiteiten zijn positief. ‘Dit is waar we al zo lang naar toeleven”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. ‘Na ruim vier maanden grotendeels online-onderwijs, staan studenten, docenten en medewerkers in het hbo te trappelen elkaar weer op de campus te ontmoeten.’

Coronazelftest

Studenten kunnen vooraf op vrijwillige basis een coronazelftest doen. Die kunnen ze gratis bestellen via de landelijke website www.zelftestonderwijs.nl. De test wordt dan thuisbezorgd.

‘Een negatieve uitslag is geen toegangsbewijs tot de collegezaal”, benadrukt Limmen. De hogescholen en universiteiten moedigen testen wel aan. Mondkapjes dragen en afstand houden blijven verplicht.

Opsteker

Ook Pieter Duisenberg, de voorzitter van universiteitskoepel VSNU, spreekt van ‘een opsteker voor onze studenten”. Hij zegt dat de universiteiten ‘er alles aan gaan doen om zo snel mogelijk meer fysieke ontmoeting te faciliteren”. ‘Via colleges, werkgroepen, maar ook in onze universiteitsbibliotheken en andere gebouwen.’

De LSVb is er nog niet helemaal gerust op dat universiteiten en hogescholen de ruimte die ze krijgen daadwerkelijk zullen benutten. De bond zegt ‘signalen’ te hebben gekregen over sommige opleidingen en faculteiten die nog niet direct fysieke lessen willen gaan geven. ‘Wij roepen opleidingen op om de ruimte die ze nu krijgen zoveel mogelijk te benutten.’