Dassen: Rutte moet beter reflecteren op rol in bestuurscultuur

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft met Volt-leider Laurens Dassen uitgebreid gesproken over "vertrouwen in bredere zin". Het ging over het vertrouwen in instituties, de Tweede Kamer en de regering, maar ook over het vertrouwen dat Dassen zelf heeft in VVD-leider Mark Rutte. Die zal beter moeten "reflecteren" op zijn rol in de huidige Nederlandse bestuurscultuur, waar het parlement graag vanaf wil, vindt Dassen. Maar de demissionair premier is wat hem betreft nog niet afgeschreven.

"De bestuurscultuur draait niet enkel om één persoon. Hij is inmiddels wel het symbool geworden, maar het is tegelijkertijd ook de vraag wat de rol is van de Kamer. Hoe kan de Kamer zorgen dat zij op een juiste manier kan functioneren", aldus Dassen na zijn gesprek met Tjeenk Willink. In hoeverre Mark Rutte herstel van vertrouwen in de weg zit, moet volgens hem blijken uit het debat dat er nog aan staat te komen. De VVD-leider nu al afwijzen, noemde hij "een beetje voorbarig".

Net als de andere partijleiders sprak Dassen ook over de thema's die voor zijn partij belangrijk zijn. Tjeenk Willink wil dat graag weten, omdat hij tot een regeerakkoord op hoofdlijnen hoopt te komen. Voor Volt zijn het klimaat, migratie, digitalisering en sociale ongelijkheid de belangrijkste thema's. Ook wil hij aandacht voor Europese samenwerking; een kernpunt van zijn partij. Dassen stelt dat er nu nog niet is gesproken over de eventuele bereidheid om met de VVD onder Rutte in één coalitie te stappen.