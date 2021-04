President Biden: bewijs in zaak George Floyd overweldigend

Biden verklaarde dat hij zich openlijk kon uitlaten over het lopende spraakmakende proces omdat de jury zich heeft afgezonderd om zich te buigen over de schuldvraag. De president sprak maandag nog met familie van Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaan die tijdens een hardhandige arrestatie door een witte agent stierf. Biden nam contact op om zijn steun te betuigen.

De president voelde naar eigen zeggen druk en angst bij de nabestaanden. Op het moment dat hij met de familie sprak, brak de volgende fase aan in de rechtszaak over de spraakmakende aanhouding en begon de jury met de beraadslagingen.

Een broer van Floyd vertelde na het gesprek dat ook de president weet hoe het is om een familielid te verliezen, waarmee hij verwees naar het overlijden van Bidens eerste echtgenote en twee van zijn kinderen. Hij snapt ‘wat wij nu doormaken”, aldus Philonise tegen NBC News. ‘Hij liet ons gewoon weten dat hij voor ons bad en dat hij hoopte dat alles goed zou komen.’

De jury in het proces beraadt dinsdag opnieuw over het lot van de 45-jarige Derek Chauvin, de inmiddels ontslagen politieagent die ruim negen minuten een knie op Floyds nek drukte. De gebeurtenis eind mei vorig jaar in de stad Minneapolis, waarvan dramatische beelden op sociale media verschenen, leidde tot protesten in de Verenigde Staten en elders tegen politiegeweld en racisme.