Kuipers vermoedt groter effect van eerste prik voor meer mensen

Volgens de Gezondheidsraad kan het één tot vijf ziekenhuisopnames per dag schelen als de termijn tussen twee prikken voor alle vaccins zou worden opgerekt tot 12 weken. Meer mensen zijn dan al gedeeltelijk beschermd tegen Covid-19. Kuipers, die voorzitter is van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), denkt op basis van ervaringen in onder meer het Verenigd Koninkrijk dat het effect weleens groter zou kunnen zijn. Ook als de Gezondheidsraad wel gelijk heeft en slechts enkele opnames worden vermeden, is het al de moeite waard, vindt Kuipers. ‘We hebben alle capaciteit keihard nodig, ook voor de reguliere zorg. Die staat ontzettend onder druk. De oplossing moet echt komen van het vaccineren”, zegt hij.

Momenteel mag bij het vaccin van Pfizer/BioNTech hooguit zes weken tussen de twee prikken zitten, bij Moderna vier. Alleen bij AstraZeneca mag er al twaalf weken tussen zitten. De Gezondheidsraad heeft minister Hugo de Jonge ‘in overweging’ gegeven dat de termijn eventueel kan worden verlengd. De minister gaf daar vorige week nog geen definitief antwoord op, maar hij noemde wel nadelen, bijvoorbeeld dat dan afspraken die al zijn gemaakt moeten worden afgezegd. De Jonge zou de voor- en nadelen wel verder gaan uitzoeken, meldde hij vorige week.

Versoepelingen

Kuipers ging ook in op het hoge aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur. Met 327 opnames op verpleegafdelingen en 58 op de intensive cares was de instroom het hoogste van 2021 tot nog toe. ‘Die hele hoge plotselinge instroom stelt ziekenhuizen voor grote uitdagingen”, zegt de zorgbestuurder. Hij wijst er wel op dat ‘dagkoersen een behoorlijk grillig verloop kennen”. Een trendbreuk met het ‘stabiele hoge niveau’ van het aantal opnames ziet hij er vooralsnog niet in.

Alles bij elkaar ziet Kuipers ‘een precair beeld”. ‘Ik verwacht dat het kabinet het de komende dagen zal blijven volgen”, zegt hij. Er is volgens Kuipers weinig speelruimte, maar versoepelingen als het loslaten van de avondklok en het verruimen van thuisbezoek tot twee personen ziet hij niet als te grote stappen. ‘Van het opschuiven van de avondklok zagen we in de ziekenhuizen ook geen enkel effect.’